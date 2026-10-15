Hónapokig tartó irodakialakítás helyett kész megoldás: erre váltanak a cégek

A vállalatoknak ma már nem feltétlenül éri meg évekre előre elköteleződni egy iroda mellett. A hibrid munkavégzés, a változó létszám és a kiszámíthatatlan üzleti környezet miatt felértékelődtek azok a megoldások, amelyek a cégek aktuális igényeihez igazodnak. A szolgáltatott irodák kész infrastruktúrát, rugalmasabb területhasználatot és egyszerűbb költségtervezést kínálnak, miközben az iroda szerepe is átalakul: a munkavégzés helye mellett az együttműködés és az üzleti kapcsolatok színtere is lehet.

Miért nem vonzó már mindenkinek az ötéves vagy tízéves bérlet?

Korábban a hosszú távú…