Karácsony Gergely nyilatkozott: Rákosrendező és a Diákváros lehet a következő évek két legfontosabb beruházása

Új korszak előtt állhat Budapest: több nagyszabású közlekedési, lakhatási és városfejlesztési beruházás indulhat el a következő években, miközben a fővárosnak a klímaváltozás hatásaival és a regionális versennyel is meg kell küzdenie. Karácsony Gergely szerint Rákosrendező lehet az elmúlt fél évszázad legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztése, de a Diákváros is kulcsszerepet kaphat a lakhatási gondok enyhítésében. A főpolgármester a Portfolio videóinterjújában arról is beszélt, honnan érkezhet pénz a fejlesztésekre, és miért lehet most különösen kedvező a helyzet az építőipari beruházások számára.

A városvezető…