Az értékbecslő alkalmazásban kereshető települések között két és félszeres a különbség, Dunakeszin 1,28 millió, Szolnokon 513 ezer forint egy lakás négyzetmétere.

Huszonhét új településsel bővült a Duna House online lakásárbecslője, a DH Saccoló. Budapest mellett már 48 vidéki városban lehet néhány adat megadásával tájékoztató árat kérni egy lakásra. Az újak között van Dunakeszi, Vác, Szentendre, Sopron, Miskolc, Szolnok és Siófok is. A Duna House hálózatában ezeken a településeken 2025 eleje óta jellemzően 41 millió forintért keltek el a lakások, a legdrágább és a legolcsóbb város között azonban két és félszeres a különbség.

A DH Saccoló a dh.hu/saccolo oldalon érhető el. Elég megadni a lakás címét és néhány adatát, az oldal regisztráció után azonnal és díjmentesen mutatja meg a becsült árat. A számítás a Duna House hálózatában az elmúlt években lezajlott több mint 45 ezer adásvételen és a dh.hu több mint 20 ezer hirdetésén alapul. A szolgáltatás a 150 millió forint alatti lakásokra működik.

„Aki eladná a lakását, vagy kinézett egyet, néhány perc alatt segítséget kaphat annak jelenlegi piaci értékének meghatározásában. A Saccoló a hirdetési árak mellett a tényleges tranzakciókat is figyelembe veszi, így a hirdetési oldalak ármeghatározóinál megbízhatóbb adatot nyújt. Természetesen a pontos ár meghatározásához továbbra is szükséges a szakértői segítség, hiszen például a gép nem látja a kilátást, nem hallja az utca zaját, és nem tudja, milyen az alaprajz. A DH Saccoló az ingatlan elhelyezkedésének megfelelően, szakértői ajánlással is segíti az ügyfeleket.” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Dunakeszi a legdrágább, Szolnok a legolcsóbb

Az új települések közül Dunakeszin a legdrágább a lakás, 2025 eleje óta egy négyzetméter jellemzően 1,28 millió forintba került. Szentendrén 1,13 millió, Vácon 970 ezer, Sopronban 939 ezer forint volt a jellemző négyzetméterár. Szigetszentmiklóson 863 ezer, Monoron 826 ezer, Mosonmagyaróváron 792 ezer, Dorogon 780 ezer, Esztergomban 763 ezer, Keszthelyen 732 ezer forintot fizettek egy négyzetméterért. Várpalotán 677 ezer, Nyergesújfalun 646 ezer, Kiskunfélegyházán 595 ezer, Dunaújvárosban 554 ezer forint volt az ár. A legolcsóbb Baja 531 ezer és Szolnok 513 ezer forinttal.

Egy jellemző dunakeszi lakás 52négyzetméteres, és 64 millió forintba kerül. Szolnokon egy 58 négyzetméteres lakást 29 millió, Baján egy 62 négyzetméterest 31 millió forintért vettek meg. A 11 Pest megyei új településen 56 millió forint volt egy lakás jellemző ára, a többi új településen 36 millió.

Az új településeken az év első tíz hónapjában 808 ezer forint volt egy lakás négyzetméterének jellemző ára, 12 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez nagyjából megfelel a vidéki drágulásnak.

„Az eladónak jó kiindulópont a Saccoló, hogy reális áron hirdessen, mert a túl magas ár elriasztja az érdeklődőt. A vevő pedig gyorsan ellenőrizheti, hogy egy hirdetés közel van-e ahhoz, amennyiért a környéken ténylegesen kelnek a lakások. A végső árról érdemes olyan értékesítővel is beszélni, aki látta az ingatlant” – tette hozzá Szegő Péter.

A DH Saccoló tájékoztató árat ad, nem minősül értékbecslésnek. A Duna House a hálózatában 2025 januárja és 2026 októbere között eladott, 10 és 150 millió forint közötti lakások tranzakciós adatait vizsgálta.