Ne maradj le a legjobb lakásokról! Így értesülhetsz elsőként az új hirdetésekről és az árcsökkentésekről

Egy jó adottságú, kedvező árú ingatlanra rövid idő alatt több vevő is lecsaphat, ezért nem mindegy, mikor értesülsz egy új ajánlatról. Ráadásul nemcsak a frissen felkerült hirdetéseket érdemes figyelni: egy árcsökkentés a korábban túl drágának ítélt lakást is újra vonzóvá teheti. Aki nem szeretne lemaradni a számára megfelelő lehetőségekről, annak érdemes automatizálnia a keresést – ebben segíthet az Ingatlantájoló Árfigyelője és az OtthonTérkép mobilalkalmazás.

Lakást vagy családi házat keresve könnyű belecsúszni a mindennapos böngészésbe: az ember rendszeresen megnyitja az ingatlanportálokat,…