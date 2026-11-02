Mégsem olyan biztos befektetés az arany?

Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a legbiztosabb menedéknek tartják. Az elmúlt évtizedek viszont ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. Megnéztük, mikor védte meg tényleg a befektetőket, mikor hagyta cserben őket, és a […]