Közel 5000 budapesti Airbnb-hirdetés lehet szabálytalan – milliárdokat bukhatnak az önkormányzatok
A budapesti Airbnb- és Booking.com-hirdetések csaknem harmadánál merült fel valamilyen szabálytalanság egy friss vizsgálatban. A GuestGuru szerint a feketéző szállásadók miatt évente milliárdos adóbevételtől eshet el az állam és a fővárosi kerületek, miközben a hatóságok eszköztára korlátozott. Hamarosan azonban uniós szabályozás hozhat változást, és az Airbnb működését érintő átfogó hazai intézkedések is készülhetnek – derül ki a Telex cikkéből.
A problémára a GuestGuru akkor figyelt fel, amikor egyik ügyfelének korábban törölt NTAK-azonosítójával négy idegen szállást hirdettek. A cég több hatóságnál…Tovább a teljes cikkre
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