Közel 5000 budapesti Airbnb-hirdetés lehet szabálytalan – milliárdokat bukhatnak az önkormányzatok

A budapesti Airbnb- és Booking.com-hirdetések csaknem harmadánál merült fel valamilyen szabálytalanság egy friss vizsgálatban. A GuestGuru szerint a feketéző szállásadók miatt évente milliárdos adóbevételtől eshet el az állam és a fővárosi kerületek, miközben a hatóságok eszköztára korlátozott. Hamarosan azonban uniós szabályozás hozhat változást, és az Airbnb működését érintő átfogó hazai intézkedések is készülhetnek – derül ki a Telex cikkéből.

A problémára a GuestGuru akkor figyelt fel, amikor egyik ügyfelének korábban törölt NTAK-azonosítójával négy idegen szállást hirdettek. A cég több hatóságnál…