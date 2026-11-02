A legjobb lakások nem várnak: így előzheted meg a többi érdeklődőt

A lakáskeresés során ma már nemcsak az számít, hogy valaki pontosan tudja, milyen ingatlant szeretne, és mekkora összeget szánna rá. A megfelelő ajánlatok felkutatása mellett az is kihívást jelenthet, hogy a vásárló lépést tartson a folyamatosan változó kínálattal. Egy vonzó lakás ugyanis rövid idő alatt több érdeklődőt is megszólíthat, így a késlekedés akár azt is jelentheti, hogy valaki lemarad a kiszemelt otthonról.

Sokan naponta többször is átnézik az ingatlanportálokat, hogy elsőként vegyék észre az új hirdetéseket. Ez azonban időigényes, és…