A legjobb lakások nem várnak: így előzheted meg a többi érdeklődőt
A lakáskeresés során ma már nemcsak az számít, hogy valaki pontosan tudja, milyen ingatlant szeretne, és mekkora összeget szánna rá. A megfelelő ajánlatok felkutatása mellett az is kihívást jelenthet, hogy a vásárló lépést tartson a folyamatosan változó kínálattal. Egy vonzó lakás ugyanis rövid idő alatt több érdeklődőt is megszólíthat, így a késlekedés akár azt is jelentheti, hogy valaki lemarad a kiszemelt otthonról.
Sokan naponta többször is átnézik az ingatlanportálokat, hogy elsőként vegyék észre az új hirdetéseket. Ez azonban időigényes, és…Tovább a teljes cikkre
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