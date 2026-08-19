Albérlet vagy saját lakás? A jövedelmek lehagyták a lakbéreket, a lakásárakat viszont nem
A magyar háztartások egy főre jutó bruttó rendelkezésre álló jövedelme 2010 és 2025 között több mint 3,6-szorosára emelkedett, miközben az albérletárak nagyjából 2,3-szorosukra nőttek. A saját lakás megszerzésénél viszont fordított a helyzet: a lakásárak közel 3,9-szeresükre emelkedtek. Megnéztük, mit jelent ez a lakhatás megfizethetősége szempontjából, és hogyan áll Magyarország az uniós mezőnyben. A hosszú távú […]Tovább a teljes cikkre
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Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
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