Albérlet vagy saját lakás? A jövedelmek lehagyták a lakbéreket, a lakásárakat viszont nem

A magyar háztartások egy főre jutó bruttó rendelkezésre álló jövedelme 2010 és 2025 között több mint 3,6-szorosára emelkedett, miközben az albérletárak nagyjából 2,3-szorosukra nőttek. A saját lakás megszerzésénél viszont fordított a helyzet: a lakásárak közel 3,9-szeresükre emelkedtek. Megnéztük, mit jelent ez a lakhatás megfizethetősége szempontjából, és hogyan áll Magyarország az uniós mezőnyben. A hosszú távú […]