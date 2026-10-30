Most éri meg igazán új építésű lakást venni! – Akció

A lakásvásárlásnál nem feltétlenül az a legjobb döntés, amelyik első pillantásra a legkedvezőbb vételárat kínálja. A kezdő befizetés nagysága, a hitel feltételei, az elérhető adó-visszatérítési lehetőségek és a fenntartás várható költségei együttesen határozzák meg, mennyibe kerül valójában egy új otthon. Éppen ezért érdemes a teljes pénzügyi képet mérlegelni, különösen akkor, ha egy korszerű, hosszú távra tervezhető lakás megvásárlása a cél.

A IX. kerületi Metrodom Green 2. ütemének lakásai már 10 százalékos kezdő befizetéssel foglalhatók, a vételár fennmaradó részét pedig a…