Rémesen jó akció! Holnap éjfélig még féláron hirdethetsz több ingatlanportálon is!

Ingatlant adnál el, és szeretnéd, ha minél több lehetséges vásárló találkozna a hirdetéseddel? Most kedvezményesen bővítheted az elérésedet: az Ingatlantájoló és az Otthontérkép hirdetői 50 százalékos árengedménnyel jeleníthetik meg ingatlanjukat az Ingatlanbazár és az Ingatlannet felületein is. Az ajánlat október 31-én éjfélkor lejár, így már csak rövid ideig használhatod ki a féláras hirdetési lehetőséget.

Egy lakás vagy családi ház értékesítésekor nem elég meghatározni a megfelelő árat és elkészíteni a figyelemfelkeltő fotókat. Az is lényeges, hogy a hirdetés hány érdeklődőhöz jut…