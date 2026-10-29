Így lesz lakásod a következő 1 évben – ingyenes webinár a Wekerle Pluszról
Az Otthon Start óta többen vettek lakást hitelből, és ez az árakban is meglátszott. Mára viszont fordult a helyzet: a használt piacon csökken a vásárlóerő, 2026 nyár végén pedig már a 10% feletti alku sem volt ritka. A kedvezőtlenebb hitel így nem feltétlenül jelent rosszabb pozíciót – hogy mit lehet ebből kihozni a Wekerle Plusszal, […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.