Most éri meg igazán új építésű lakást venni! – Akció
A lakásvásárlásnál nem feltétlenül az a legjobb döntés, amelyik első pillantásra a legkedvezőbb vételárat kínálja. A kezdő befizetés nagysága, a hitel feltételei, az elérhető adó-visszatérítési lehetőségek és a fenntartás várható költségei együttesen határozzák meg, mennyibe kerül valójában egy új otthon. Éppen ezért érdemes a teljes pénzügyi képet mérlegelni, különösen akkor, ha egy korszerű, hosszú távra tervezhető lakás megvásárlása a cél.
A IX. kerületi Metrodom Green 2. ütemének lakásai már 10 százalékos kezdő befizetéssel foglalhatók, a vételár fennmaradó részét pedig a…Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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