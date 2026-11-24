Nagyon nem mindegy, hol használjuk fel a Wekerle Pluszt. Az 50 millió forintos hitel és 10 százalék önerő együtt nagyjából 55,6 millió forintos vásárlási keretet jelent. A Duna House adatai szerint ebből Budapesten jellemzően 42, vidéken 68 négyzetméteres lakást lehet venni, vidéki családi házból pedig akár 116 négyzetméter is kijöhet.

A különbséget elsősorban a négyzetméterárak okozzák. Budapesten idén átlagosan 1,32 millió forint körül alakult a lakások négyzetméterára, vidéken 815 ezer forint körül. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a keretből teljesen…