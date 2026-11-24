Lakást keresel? Ezzel az egyszerű módszerrel hamarabb rábukkanhatsz a legjobb ajánlatokra
Egy jó ár-érték arányú lakásra sokan lecsaphatnak, ezért a keresésnél nemcsak az számít, hogy milyen ingatlant szeretnél, hanem az is, milyen gyorsan értesülsz az új lehetőségekről. Ráadásul egy árcsökkentés olyan lakásokat is elérhető közelségbe hozhat, amelyek korábban túllépték a költségkeretedet. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő funkciója automatikusan jelezheti az új, releváns hirdetéseket és a kiszemelt ingatlanok árának változásait, így nem kell folyamatosan az ingatlanportálokat böngészned.
A jó ajánlatokra nem érdemes sokáig várni
Aki megfelelő adottságú, jó áron kínált lakást szeretne vásárolni,…
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