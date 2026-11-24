Egy használaton kívüli ipari épületből alakítottak ki megfizethető otthont 48 egyetemistának Budapest VIII. kerületében, a Ganz-telepen. A közösségi finanszírozással létrejött kollégium szeptemberben megnyitotta kapuit, és már teljes kihasználtsággal működik. A projekt azonban még nem ért teljesen célba: a vételár fennmaradó részének kifizetéséhez 274 millió forintra, vállalati partnerekre és támogatókra lenne szükség.

Nem szokványos ingatlanfejlesztés valósult meg Józsefvárosban

Egy korábbi ipari épület kapott új funkciót a VIII. kerületi Ganz-telepen: a Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért (SZAKI) és a Társadalomelméleti Kollégium (TEK) együttműködésében…