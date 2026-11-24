A Wekerle Plusz legfeljebb 50 millió forint hitelt ad, ehhez legalább 10 százalék önerő kell, így összesen nagyjából 55,6 millió forintból lehet vásárolni. A Duna House idei adásvételei alapján ennyiből Budapesten 42, vidéken 68 négyzetméteres lakást lehet venni, vidéki házból 116 négyzetméterest. A program árkorlátaiba a vidéki adásvételek 97 százaléka belefér, a budapestieknek csak 65 százaléka. A Credipass szerint a fővárosban a legtöbb vevőnek a 10 százaléknál több önerő kell.

„Vidéken a Wekerle Plusz szinte minden lakásra és házra használható, ott inkább az a kérdés, mekkora otthonra elég a pénz. Budapesten viszont a kerület is számít. A külső kerületekben szinte minden lakás belefér a korlátokba, a belső budai és pesti kerületekben a többségük nem” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Hol mekkora lakás jön ki?

A Duna House az 55,6 millió forintot a hálózatában idén eladott lakások jellemző négyzetméteráraival vetette össze. Budapesten egy négyzetméter 1,32 millió forint volt, vidéken 815 ezer. A vidéki nagyvárosok között is nagy a különbség. Miskolcon 89, Szombathelyen 75, Kecskeméten 70 négyzetméteres lakás jön ki ebből az összegből. Pécsen és Győrben 63, Debrecenben 55, Sopronban 54 négyzetméteres. Budapesten a XXI. kerületben 58, a XX. kerületben 55, a X. kerületben 50 négyzetméteres lakásra elég a pénz. Az I., a II., az V. és a XII. kerületben csak 32–34 négyzetméteresre.

Hol nem lehet használni?

A Wekerle Plusszal lakásnál legfeljebb 100 millió, családi háznál legfeljebb 150 millió forintos ingatlant lehet venni, és a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál. Vidéken ez alig szűkít, az idén eladott lakások és házak 97 százaléka belefért volna. Budapesten 65 százalékuk, itt főleg a négyzetméterár-korlát miatt esnek ki lakások. A fővárosi kerületek között nagy a különbség. A XVIII. és a XXI. kerületben minden eladott lakás belefért volna a korlátokba, a XX. kerületben 98, a XIX.-ben 95, a XV.-ben 93, a X.-ben 90 százalékuk. A XIII. kerületben már csak 42, a XI.-ben 35, a XII.-ben 29 százalékuk, az V.-ben 18, a II.-ban 16 százalékuk.

Hol nem lehet használni?

A Wekerle Plusszal lakásnál legfeljebb 100 millió, családi háznál legfeljebb 150 millió forintos ingatlant lehet venni, és a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál. Vidéken ez alig szűkít, az idén eladott lakások és házak 97 százaléka belefért volna. Budapesten 65 százalékuk, itt főleg a négyzetméterár-korlát miatt esnek ki lakások. A fővárosi kerületek között nagy a különbség. A XVIII. és a XXI. kerületben minden eladott lakás belefért volna a korlátokba, a XX. kerületben 98, a XIX-ben 95, a XV-ben 93, a X-ben 90 százalékuk. A XIII. kerületben már csak 42, a XI.-ben 35, a XII-ben 29 százalékuk, az V-ben 18, a II.-ban 16 százalékuk.

Mennyi önerő kell valójában?

Az 50 milliós hitelplafon miatt a drágább lakásoknál a 10 százaléknál több önerő kell. Budapesten a program korlátaiba beleférő lakások jellemző ára 60,7 millió forint volt, ehhez az 50 milliós hitel mellé 10,7 millió forint saját pénz kell. Vidéken a beleférő lakások jellemző ára 43 millió forint, ehhez 4,3 millió forint önerő elég. Budapesten a beleférő lakások 40 százalékát lehetett volna megvenni 10 százalék önerővel, vidéken 76 százalékát. A Credipass számítása szerint az 50 millió forintos, 25 éves hitel havi törlesztője használt lakásnál, 5 százalékos kamattal 292 ezer forint, új lakásnál, 3 százalékkal 237 ezer forint. A bankok havi nettó 800 000 Ft jövedelem alatt a jövedelem legfeljebb 50%-át engedik törlesztésre (és ebbe beleszámítanak a már meglévő hitelek törlesztőrészletei is). Ez két igénylő esetén, adós/adóstárs együttes jövedelme is lehet. „Hajlamosak vagyunk csak azt vizsgálni, hogy a lakás ára belefér-e a programba. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi önerő kell hozzá, és mekkora törlesztő részletet bír el a család. Érdemes még az otthonkeresés előtt kiszámoltatni, mekkora hitelt kaphat valaki, és hogyan pótolhatja a hiányzó önerőt. Fontos, hogy amennyiben valaki nem akarja vállalni a kamattámogatott hitellel járó szigorúbb igénylési és bentlakási kötelmeket, árazásban 0,5-1% közötti felárért cserébe már a piaci hitelek is elérhetőek” – mondta Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője.

Mire számíthatnak az eladók?