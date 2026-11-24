Ekkora lakást vehetünk a Wekerle Plusszal – Az 50 milliós hitellel,10 százalékos önerővel Budapesten jellemzően 42, vidéken 68 négyzetméteres vásárolható
„Vidéken a Wekerle Plusz szinte minden lakásra és házra használható, ott inkább az a kérdés, mekkora otthonra elég a pénz. Budapesten viszont a kerület is számít. A külső kerületekben szinte minden lakás belefér a korlátokba, a belső budai és pesti kerületekben a többségük nem” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Hol mekkora lakás jön ki?
A vidéki nagyvárosok között is nagy a különbség. Miskolcon 89, Szombathelyen 75, Kecskeméten 70 négyzetméteres lakás jön ki ebből az összegből. Pécsen és Győrben 63, Debrecenben 55, Sopronban 54 négyzetméteres.
Budapesten a XXI. kerületben 58, a XX. kerületben 55, a X. kerületben 50 négyzetméteres lakásra elég a pénz. Az I., a II., az V. és a XII. kerületben csak 32–34 négyzetméteresre.
Hol nem lehet használni?
A fővárosi kerületek között nagy a különbség. A XVIII. és a XXI. kerületben minden eladott lakás belefért volna a korlátokba, a XX. kerületben 98, a XIX.-ben 95, a XV.-ben 93, a X.-ben 90 százalékuk. A XIII. kerületben már csak 42, a XI.-ben 35, a XII.-ben 29 százalékuk, az V.-ben 18, a II.-ban 16 százalékuk.
Hol nem lehet használni?
A fővárosi kerületek között nagy a különbség. A XVIII. és a XXI. kerületben minden eladott lakás belefért volna a korlátokba, a XX. kerületben 98, a XIX-ben 95, a XV-ben 93, a X-ben 90 százalékuk. A XIII. kerületben már csak 42, a XI.-ben 35, a XII-ben 29 százalékuk, az V-ben 18, a II.-ban 16 százalékuk.
Mennyi önerő kell valójában?
A Credipass számítása szerint az 50 millió forintos, 25 éves hitel havi törlesztője használt lakásnál, 5 százalékos kamattal 292 ezer forint, új lakásnál, 3 százalékkal 237 ezer forint. A bankok havi nettó 800 000 Ft jövedelem alatt a jövedelem legfeljebb 50%-át engedik törlesztésre (és ebbe beleszámítanak a már meglévő hitelek törlesztőrészletei is). Ez két igénylő esetén, adós/adóstárs együttes jövedelme is lehet.
„Hajlamosak vagyunk csak azt vizsgálni, hogy a lakás ára belefér-e a programba. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi önerő kell hozzá, és mekkora törlesztő részletet bír el a család. Érdemes még az otthonkeresés előtt kiszámoltatni, mekkora hitelt kaphat valaki, és hogyan pótolhatja a hiányzó önerőt. Fontos, hogy amennyiben valaki nem akarja vállalni a kamattámogatott hitellel járó szigorúbb igénylési és bentlakási kötelmeket, árazásban 0,5-1% közötti felárért cserébe már a piaci hitelek is elérhetőek” – mondta Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője.
Mire számíthatnak az eladók?
„Ahol a négyzetméterár a határ közelében van, ott az eladó néhány százalékos engedménnyel a Wekerle Plusszal vásárlókat is elérheti. A XII., a VI. vagy a XI. kerületben sok ilyen lakás van. A vevőknek pedig érdemes a szomszédos, olcsóbb kerületekben is körülnézni, mert ott ugyanannyi pénzért nagyobb lakást kaphatnak” – mondta Szegő Péter.