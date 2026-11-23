Már 40 százalékos készültségnél tart a Hérics Homes – most még a saját igényeidre szabhatod újbudai otthonodat
Egy új építésű lakás megvásárlásakor nemcsak az elhelyezkedés, az alaprajz és a műszaki felszereltség számít, hanem az is, hogy a leendő tulajdonos mennyire alakíthatja saját elképzelései szerint az otthonát. A túl korai vásárláskor még nehéz elképzelni, milyen lesz a kész épület, a kivitelezés előrehaladott szakaszában viszont már gyakran kevés lehetőség marad a változtatásokra. A XI. kerületi Hérics Homes most egy különösen kedvező időszakban jár: az építkezés elérte a 40 százalékos készültséget, miközben valamennyi műszakilag lehetséges módosítás még költséghatékonyan megvalósítható.
A…Tovább a teljes cikkre
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