Hat ingatlanpiaci portállal erősíti digitális kínálatát az Atmedia

Budapest, 2026. október 26. – Újabb tematikus területtel bővül az Atmedia Csoport digitális hirdetési portfóliója: 2026. október 20-tól a vállalat értékesíti az Otthontérkép, az Ingatlantájoló, az Ingatlanhírek, az Ingatlanbazár, az Irodaház.info és a Raktár.info hirdetési felületeit. Az együttműködés révén a kereskedőház a lakossági és az üzleti ingatlanpiac iránt érdeklődő közönségek elérésére is új lehetőségeket kínál partnereinek.

Az Atmedia Csoport a magyar médiapiac meghatározó multimédiás kereskedőháza, amely televíziós, digitális és rádiós hirdetési megoldások széles választékával szolgálja ki ügyfeleit. A digitális sales house-ok között napi átlagos elérés alapján évek óta a második helyet foglalja el. Kínálatában a széles közönséget elérő felületek mellett a jogtiszta videós tartalmak és a különböző témák iránt érdeklődő felhasználókat megszólító oldalak is meghatározó szerepet töltenek be.

A hat ingatlanpiaci portál csatlakozásával az otthonkereséstől és a lakásvásárlástól kezdve az ingatlanpiaci híreken át egészen az irodák és raktárak világáig számos terület válik elérhetővé az Atmedia hirdetői számára. Az oldalakat felkereső látogatók érdeklődése konkrét élethelyzetekhez, illetve üzleti döntésekhez kapcsolódik, legyen szó költözésről, lakásfelújításról, ingatlanvásárlásról vagy vállalati bővülésről.

Ez a környezet az ingatlanpiac szereplőin túl számos más ágazat vállalatai számára is releváns lehet. A pénzügyi és biztosítási szolgáltatók, a lakberendezési és építőipari márkák, valamint a vállalkozásoknak megoldásokat kínáló cégek egyaránt olyan közönségeket érhetnek el a portálokon, amelyek az adott élethelyzethez vagy beruházáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások iránt is érdeklődhetnek. A felületek emellett a vállalati döntéshozók, vagyis a hagyományos hirdetési csatornákon gyakran nehezebben megszólítható B2B-célcsoport eléréséhez is hozzájárulhatnak.

„Az Atmedia multimédiás piaci súlya, technológiai háttere és kiterjedt hirdetői, ügynökségi kapcsolatrendszere együttesen győzött meg bennünket az együttműködésben rejlő lehetőségekről. Ingatlanos portfóliónkkal a lakossági és az üzleti piacot egyaránt megszólítjuk, és szeretnénk, ha ez a sokszínűség a hirdetési megoldásainkban is még jobban érvényesülne. A közös munkától azt várjuk, hogy felületeink szélesebb hirdetői körhöz jussanak el, és az Atmedia értékesítési tapasztalatára építve még több lehetőséget aknázhassunk ki” – mondta Ballagó Antal, a Mapsolutions Zrt. vezérigazgatója.

„Nagyszerű lehetőség számunkra ez az együttműködés, amellyel tovább nyithatunk a magas vásárlóerővel és beruházási hajlandósággal rendelkező célcsoportok felé. Az ingatlanpiaci oldalak különleges értéke, hogy olyan élethelyzetekben és üzleti döntések előtt érhetjük el a látogatóikat, amikor többféle termékre és szolgáltatásra is nyitottak lehetnek. Egy költözés vagy felújítás éppúgy számos vásárlási döntéssel járhat, mint egy új iroda vagy raktár kiválasztása. Meglévő felületeinkkel együtt olyan kampánymegoldásokat építhetünk, amelyekben a széles elérés és a célzott tematikus jelenlét erősíti egymást. Ezzel az együttműködéssel újabb lehetőségeket kínálunk hirdetőinknek a lakossági és a vállalati célcsoportok megszólítására” – fogalmazott Erdélyi Eszter, az Atmedia Csoport digitális vezetője.

Az együttműködés eredményeként az Atmedia Csoport multimédiás portfóliója 2027-ben már 47 televíziós csatornát, több mint 80 rádiót és több mint 50 weboldalt foglal majd magában.