Több településen is csökkentették az eladó ingatlanok árát, így most kedvezőbb feltételekkel lehet lecsapni egy felújított lakásra vagy akár egy tágas családi házra. Az OtthonTérkép mobilalkalmazásban beállított Árfigyelő szolgáltatással pedig az érdeklődők azonnal értesülhetnek az árcsökkenésekről. Töltsd le most az OtthonTérkép mobilappot iOS-re vagy Androidra, így nem kell lemaradnod a legkedvezőbb ajánlatokról.

Felújított, tágas lakás Sárvár belvárosában

Sárvár belvárosában kínálnak eladásra egy 84 négyzetméteres, első emeleti, felújított lakást, amelyben három szoba, valamint nappali-konyha-étkező található. Az ingatlan gépesített, beépített konyhabútorral rendelkezik,…