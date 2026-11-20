A Z generációt sújtják leginkább a magas lakhatási költségek és a hosszú ingázási idők, mégsem ők azok, akik a legkevésbé szeretnének bejárni az irodába. A Savills friss nemzetközi felmérése szerint a fiatal munkavállalók számára a munkahely nemcsak a munkavégzés helyszíne, hanem a társas kapcsolatok és a szakmai fejlődés fontos terepe is. A drága lakhatás ugyanakkor alapjaiban határozza meg, hol élnek, mennyit utaznak, és milyen munkahelyi környezetre vágynak – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A Z generáció – amelynek legidősebb tagjai idén…