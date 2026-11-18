A DH Group november 16-án jubileumi csengetéssel ünnepelte tízéves tőzsdei jelenlétét a Budapesti Értéktőzsdén. A 2016 óta a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett társaság az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül: hazai ingatlanközvetítő vállalkozásból mára több európai országban jelen lévő, lakossági pénzügyi termékek közvetítésével és ingatlanközvetítéssel foglalkozó nemzetközi cégcsoporttá vált.



A DH Group részvényeit 2016 novemberében vezették be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába. A társaság 2016-ban, a magyar ingatlanközvetítés piacvezetőjeként 880 millió forintos EBITDA-t ért el, 2026-ra pedig 8,3 és 9,1 milliárd forint közötti tisztított core EBITDA-t vár. „Tíz év alatt tehát közel tízszeresére nőtt az eredményünk” – mondta a jubileumi csengetésen Guy Dymschiz, a DH Group vezérigazgatója.

A társaság nyilvános árfolyam- és osztalékadatokból készített számítása szerint, aki a 2016-os tőzsdei bevezetéskor vásárolt DH Group-részvényt, és a kapott osztalékot újrabefektette, tíz év alatt (2016. november 11. – 2026. november 11.) közel 6,5-szeresére növelte befektetése értékét. Ez évi átlagosan 20 százalék feletti hozam, ami meghaladja a BUX index azonos időszaki teljesítményét.

A vezérigazgató felidézte, hogy a tőzsdei bevezetés előtt a befektetők azt kérdezték: a proptech fejlődése mellett léteznek-e még ingatlanközvetítők 2021-ben. „Nos, 2026-ban is még itt vagyunk. És a technológia inkább segíti a működésünket, mint hogy helyettesítené” – fogalmazott.

Hazai ingatlanközvetítőből európai pénzügyi közvetítő

Az 1998-ban családi vállalkozásként alapított Duna House a tőzsdére lépés évében megvásárolta a lengyel Metrohouse hálózatot, 2022-ben pedig az olasz HGroupot és annak Credipass pénzügyi közvetítői márkáját. 2025-ben részesedést szerzett a barcelonai Donpiso hálózatban, 2026 nyarán megvette a Fincontatto bér- és nyugdíjfedezetű hitelközvetítési üzletágát, szeptemberben pedig közös vállalatot hozott létre a RE/MAX Germanyval a Credipass németországi indulására.

„A tőzsde nemcsak tőkét adott, hanem kapukat is nyitott: olyan akvizíciókat és partnerségeket, amelyekre magáncégként nem lett volna esélyünk” – mondta Guy Dymschiz. Hozzátette: „ezt a növekedést nem állami megrendelésekből vagy tenderekből építettük. Minden forintot ügyfeleink szabad döntése alapján, versenyben kerestünk meg.”

A cégcsoport ma Magyarországon, Lengyelországban, Olaszországban és Spanyolországban van jelen, hamarosan pedig Németországban is. Mintegy 5 ezer fős hálózatán keresztül évente körülbelül 14 ezer ingatlanpiaci tranzakciót közvetít, az általa közvetített hitelvolumen 2026-ban várhatóan meghaladja a 4 milliárd eurót. 2026 második negyedévében a tisztított core EBITDA 84 százaléka pénzügyi közvetítésből származott, kétharmada pedig Magyarországon kívül keletkezett.

Cél: 33 millió eurós EBITDA 2029-re

A DH Group 2025-ben 123 millió eurós árbevételt és 19 millió eurós tisztított core EBITDA-t ért el. A 2025-ben meghirdetett ötéves stratégia célja, hogy a tisztított core EBITDA 2029-re elérje a 33 millió eurót, a meglévő tevékenységek organikus fejlesztésével és újabb akvizíciókkal. „A DH Group tőzsdei jelenléte jól példázza, hogyan kísérheti végig a tőkepiac egy vállalat hosszú távú növekedését. Különösen értékes számunkra, amikor egy hazai vállalat a tőkepiac nyújtotta lehetőségeket kihasználva több országban is sikeresen építi üzleti tevékenységét, és nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé válik. Gratulálunk a DH Groupnak az elmúlt évtized eredményeihez, és további sikeres tőzsdei jelenlétet, valamint töretlen fejlődést kívánunk” – fogalmazott Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. A társaság az akvizíciók mellett a technológiába is fektet. „Hiszünk abban, hogy a mesterséges intelligencia az 5000 fős hálózataink szuperképessége lesz: több idő jut az ügyfélre, és magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatunk” – mondta Guy Dymschiz, majd a csengetésen köszönetet mondott a részvényeseknek, különösen azoknak, akik már a 2016-os tőzsdei bevezetéskor a társaság mellett álltak. „A tőzsdén ugyanis a bizalom a legfontosabb deviza” – mondta.

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