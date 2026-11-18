Már a befejezésnél tart a váci Duna-parti lakópark: ilyen lesz az új otthonod Budapest közelében
A Budapest környékén lakást keresők számára ma már nem kizárólag az számít, mennyi idő alatt érhető el a főváros. Egyre fontosabb szempont a lakókörnyezet minősége, a zöldterületek közelsége és az is, hogy milyen kényelmi szolgáltatások teszik élhetőbbé a mindennapokat. Vác mindezt egyszerre kínálhatja: a Duna-part közelsége, a városi infrastruktúra és Budapest elérhetősége mellett hamarosan egy új építésű lakópark is otthont adhat az ide költözőknek.
A Németh László úton épülő Dunakert Lakópark 152 lakással készül, a kisebb otthonoktól a tágasabb, családok…Tovább a teljes cikkre
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