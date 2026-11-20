Saját családi házra vágysz? Ezeket az ingatlanokat Wekerle Plusz hitellel is megvásárolhatod
A természetközeli, modern otthontól a kertvárosi családi házon át egészen a két lakóépületből álló ingatlanig többféle lehetőség közül válogathatnak azok, akik saját házat keresnek. A következő családi házak közös előnye, hogy mindegyik megvásárolható a Wekerle Plusz támogatott hitelkonstrukcióval, így azok számára is érdekesek lehetnek, akik kedvezőbb finanszírozási lehetőséget keresnek.
Modern, energiatakarékos otthon a Duna közelében
Pócsmegyer-Surány csendes, zöldövezeti részén található ez a 2024-ben épült, 97,6 négyzetméteres családi ház, amely a garázzsal, a beépített étkezővel és a fedett terekkel együtt 135…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.