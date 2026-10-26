Megtorpant a lakásdrágulás – de a kivárásnak is lehet ára
Látványosan lelassult a magyar lakásárak emelkedése, a legtöbb térségben pedig már csökkennek a lakásárak. Aki olcsóbb otthonra vár, annak azonban a hiteloldalt is figyelnie kell: az Otthon Start Program tervezett átalakítása mellett egy alacsonyabb vételárból is kijöhet magasabb havi törlesztő. Megnéztük, mit mondanak az MNB legújabb számai, és miért érdemes a lakás árát a finanszírozásával […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.