Megtorpant a lakásdrágulás – de a kivárásnak is lehet ára

Látványosan lelassult a magyar lakásárak emelkedése, a legtöbb térségben pedig már csökkennek a lakásárak. Aki olcsóbb otthonra vár, annak azonban a hiteloldalt is figyelnie kell: az Otthon Start Program tervezett átalakítása mellett egy alacsonyabb vételárból is kijöhet magasabb havi törlesztő. Megnéztük, mit mondanak az MNB legújabb számai, és miért érdemes a lakás árát a finanszírozásával […]