Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmonitor szakértő összegyűjtötték, hogy mennyit kell befizetned, hogy teljes mértékben ki tudd használni az adójóváírást. Két ok, amiért nem érdemes jövőre kezdeni Az első a kamatos kamat. A […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.