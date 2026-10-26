Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?

Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tolni. Az idei adójóváírási keretet ugyanis csak idei befizetésekkel használhatod ki. A Bankmonitor szakértő összegyűjtötték, hogy mennyit kell befizetned, hogy teljes mértékben ki tudd használni az adójóváírást. Két ok, amiért nem érdemes jövőre kezdeni Az első a kamatos kamat. A […]