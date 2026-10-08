Újpest nekiment az Otthon Start kiemelt beruházásainak: négy lakásprojekt státuszát törölnék

Négy újpesti lakásberuházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a kerület önkormányzata. A városrész szerint nem magukat a fejlesztéseket kellene megakadályozni, hanem előbb tisztázni kellene, milyen hatással lennének a környék közlekedésére, parkolására, közműveire, zöldfelületeire és intézményi kapacitásaira. A legnagyobb vita a Népszigetre tervezett, mintegy 3000 lakásos beruházás körül bontakozhat ki – derül ki a Portfolio.

Újpest Önkormányzata azt kéri a kormánytól, hogy szüntesse meg négy helyi, az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásberuházás kiemelt státuszát. A kerület szakmai álláspontja szerint a…