Újpest nekiment az Otthon Start kiemelt beruházásainak: négy lakásprojekt státuszát törölnék
Négy újpesti lakásberuházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a kerület önkormányzata. A városrész szerint nem magukat a fejlesztéseket kellene megakadályozni, hanem előbb tisztázni kellene, milyen hatással lennének a környék közlekedésére, parkolására, közműveire, zöldfelületeire és intézményi kapacitásaira. A legnagyobb vita a Népszigetre tervezett, mintegy 3000 lakásos beruházás körül bontakozhat ki – derül ki a Portfolio.
Újpest Önkormányzata azt kéri a kormánytól, hogy szüntesse meg négy helyi, az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásberuházás kiemelt státuszát. A kerület szakmai álláspontja szerint a…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.