Padlóra került a magyar lakásépítés: másfél éve nem láttunk ilyen számokat

Meglepő fordulatot hozott az augusztusi lakásépítési statisztika: egyetlen hónap alatt közel 29 százalékkal zuhant a létesítendő lakások száma, éves összevetésben pedig 18 százalékos visszaesést mért a KSH. Ennél gyengébb adatot legutóbb 2025 januárjában láthattunk. Közben az egylakásos lakóépületek száma még nőtt is, ami arra utalhat, hogy nem általánosan tűnt el az építési kedv, hanem elsősorban a nagyobb lakásprojektek esetében erősödött fel a kivárás – írja a Portfolio.

A KSH friss adatai alapján augusztusban mindössze 1512 létesítendő lakást jeleztek Magyarországon. Ez…