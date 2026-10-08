Padlóra került a magyar lakásépítés: másfél éve nem láttunk ilyen számokat
Meglepő fordulatot hozott az augusztusi lakásépítési statisztika: egyetlen hónap alatt közel 29 százalékkal zuhant a létesítendő lakások száma, éves összevetésben pedig 18 százalékos visszaesést mért a KSH. Ennél gyengébb adatot legutóbb 2025 januárjában láthattunk. Közben az egylakásos lakóépületek száma még nőtt is, ami arra utalhat, hogy nem általánosan tűnt el az építési kedv, hanem elsősorban a nagyobb lakásprojektek esetében erősödött fel a kivárás – írja a Portfolio.
A KSH friss adatai alapján augusztusban mindössze 1512 létesítendő lakást jeleztek Magyarországon. Ez…Tovább a teljes cikkre
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