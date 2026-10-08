Árcsökkentés után új lehetőség: ezek az ingatlanok most kedvezőbb áron eladók

Egy jó ingatlan megtalálásánál az időzítés is sokat számíthat, különösen akkor, ha egy kiszemelt otthon ára időközben csökken. Az alábbi ingatlanoknak most mérsékelték az árát, az OtthonTérkép mobilapp Árfigyelő szolgáltatásával pedig bárki azonnal értesülhet az árcsökkentésekről: ehhez csak le kell tölteni az alkalmazást iOS-re vagy Androidra, és be kell állítani a számodra érdekes ingatlanokra az Árfigyelőt.

Háromszintes, részpanorámás családi ház Balatonalmádiban

Balatonalmádi kedvelt utcájában kínálják ezt a 250 négyzetméteres, háromszintes családi házat, amelynek ára 139,9 millió forintról 119,9 millió forintra…