Újabb lakásárrobbanás jöhet? Ez az ingatlantípus lehet a következő nagy drágulás nyertese

Újabb fordulatot hozhat a lakáspiacon a Wekerle+ program: miközben a használt lakások vásárlói magasabb kamattal számolhatnak, az új építésű ingatlanokhoz továbbra is kedvezőbb hitel kapcsolódhat. Ez könnyen átrendezheti a keresletet, és olyan áremelkedést indíthat el, amelynek hatását a vevők is megérezhetik. Ráadásul a változások nemcsak a lakásárakat, hanem az albérletpiacot és a felújítandó ingatlanok iránti keresletet is átformálhatják – írja a Pénzcentrum.

Az MBH Bank elemzése szerint a kormány által bejelentett Wekerle+ program három fő területre összpontosíthat: kedvezményes lakásvásárlási hitelre,…