Milliókat spórolhatsz a Wekerle Plusz hitellel, de hamar eltűnhet az előnye – erre figyelj, ha használt lakást vennél!
Elsőre komoly pénzügyi előnynek tűnik az 5 százalékos fix kamatozású Wekerle Plusz hitel a használt lakást vásárlóknak, de ez az előny nem biztos, hogy hosszú távon is megmarad. A piaci lakáshitelek jelenleg még drágábbak, ám ha a következő években csökkennek a kamatok, a különbség akár néhány év alatt elolvadhat. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ráadásul a támogatott konstrukció szigorú jogosultsági feltételei miatt sok vásárló eleve kiszorulhat a kedvezményből.
Az Otthon Start helyére érkező Wekerle Plusz hitel használt lakások vásárlására elérhető változatának…Tovább a teljes cikkre
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