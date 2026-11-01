Milliókat spórolhatsz a Wekerle Plusz hitellel, de hamar eltűnhet az előnye – erre figyelj, ha használt lakást vennél!

Elsőre komoly pénzügyi előnynek tűnik az 5 százalékos fix kamatozású Wekerle Plusz hitel a használt lakást vásárlóknak, de ez az előny nem biztos, hogy hosszú távon is megmarad. A piaci lakáshitelek jelenleg még drágábbak, ám ha a következő években csökkennek a kamatok, a különbség akár néhány év alatt elolvadhat. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ráadásul a támogatott konstrukció szigorú jogosultsági feltételei miatt sok vásárló eleve kiszorulhat a kedvezményből.

Az Otthon Start helyére érkező Wekerle Plusz hitel használt lakások vásárlására elérhető változatának…