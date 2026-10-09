Új fejezet Rákosrendezőn: Vitézy Dávid elárulta, hogyan alakítják át Budapest egyik legfontosabb fejlesztési területét
Új irányt vehet Rákosrendező sorsa: a kormány és Budapest közösen dolgozik a terület fejlesztésén, amely a korábbi elképzelésekkel szemben köztulajdonban marad. Az újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése után Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében további részleteket osztott meg arról, hogyan kezdődhet meg Budapest egyik legnagyobb barnamezős területének átalakítása. A projekt koordinációja a korábban lezárult nemzetközi tervpályázat eredményeire épülhet, a finanszírozásban pedig a Wekerle Sándor Lakásfejlesztési Program és uniós források is szerepet kaphatnak – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter…Tovább a teljes cikkre
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