Hatszor annyi nyugdíjat ad az új kata, de elég ez az összeg?

Ha ma katás vagy, egy teljes évnyi munkád a nyugdíjad összegénél nagyjából négy hónapnak számít – 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium október 6-án közzétett tervezete szerint 2028-tól ez teljes év lehet. A Bankmonitor számítása szerint így 40 év után már 170-180 ezer forint körüli nyugdíj jöhet ki. […]