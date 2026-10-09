Hatszor annyi nyugdíjat ad az új kata, de elég ez az összeg?
Ha ma katás vagy, egy teljes évnyi munkád a nyugdíjad összegénél nagyjából négy hónapnak számít – 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium október 6-án közzétett tervezete szerint 2028-tól ez teljes év lehet. A Bankmonitor számítása szerint így 40 év után már 170-180 ezer forint körüli nyugdíj jöhet ki. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.