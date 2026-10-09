Az emberek több mint 60 százaléka elégedetlen: ezekben az otthonokban a legrosszabb a nyári hőség
A magyarok jelentős része már nemcsak odakint érzi a hőhullámokat: az otthonokban is egyre nehezebb elviselni a nyári forróságot. Egy 1496 fős országos felmérés szerint a nagy társasházakban élők több mint 60 százaléka elégedetlen a lakása nyári hőmérsékletével, miközben éppen ők alkalmazzák a legtöbbféle módszert a hőség ellen. A Dr. Szagri Dóra és Dr. Szalay Zsuzsa, a BME Építőanyagok és Magasépítéstan Tanszék kutatói által készített kutatás eredményei arra utalnak, hogy önmagában a lakók alkalmazkodása nem elég: az épületeket és környezetüket…Tovább a teljes cikkre
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