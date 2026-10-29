Új bicikliutak jönnek Budapest két forgalmas csomópontjánál: novemberre készülhetnek el az átalakítások
Fontos változások kezdődtek az Ecseri útnál és a Határ útnál: új kerékpáros összeköttetések épülnek, amelyek könnyebbé teszik a közlekedést, és a munkálatok a tervek szerint november végére be is fejeződnek – szúrta ki a Portfolio a BKK Facebook-közleményét.
A fejlesztés az Üllői út, az Ady Endre út és Wekerletelep között teszi könnyebbé a közlekedést, ezáltal Kispestet is jobban bekapcsolja a fővárosi bicikliút-hálózatba.
Az Ecseri úti csomópontban közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a Mester Árpád tér két oldalán futó kerékpárutak között. A…
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