Új bicikliutak jönnek Budapest két forgalmas csomópontjánál: novemberre készülhetnek el az átalakítások

Fontos változások kezdődtek az Ecseri útnál és a Határ útnál: új kerékpáros összeköttetések épülnek, amelyek könnyebbé teszik a közlekedést, és a munkálatok a tervek szerint november végére be is fejeződnek – szúrta ki a Portfolio a BKK Facebook-közleményét.

A fejlesztés az Üllői út, az Ady Endre út és Wekerletelep között teszi könnyebbé a közlekedést, ezáltal Kispestet is jobban bekapcsolja a fővárosi bicikliút-hálózatba.

Az Ecseri úti csomópontban közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a Mester Árpád tér két oldalán futó kerékpárutak között. A…