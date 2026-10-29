Lépett az Erste: már lehet regisztrálni a Wekerle Plusz lakáshitelre
Az Ersténél már elindult a Wekerle Plusz lakáshitel előregisztrációja, a hitelkérelmek befogadása pedig a tervek szerint a jövő héten kezdődhet. Közben az Otthon Start utolsó igényléseire is készülnek a bankok: a Raiffeisen több hitelcentrumában hétvégi ügyintézést biztosít. Az Erste október 29-i közleménye szerint már előregisztrálhatnak a Wekerle Plusz lakáshitel iránt érdeklődők a bank honlapján. Értesítést […]Tovább a teljes cikkre
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