Megkezdték a bankok a Wekerle Plusz lakáshitelek értékesítését – itt vannak a feltételek

A Raiffeisen Bank megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. Az új lakásra a Wekerle Plusz THM-je 3,04 százalék, használt lakásra viszont már 5,12 százalék. Aki piaci lakáshitelt is igényel a támogatott kölcsön mellé, a piaci hitel kamatából 0,5 százalékpont kedvezményt kap. Új lakásra marad a 3,04 százalékos THM a Raiffeisennél A Raiffeisen […]