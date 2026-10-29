Megkezdték a bankok a Wekerle Plusz lakáshitelek értékesítését – itt vannak a feltételek
A Raiffeisen Bank megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. Az új lakásra a Wekerle Plusz THM-je 3,04 százalék, használt lakásra viszont már 5,12 százalék. Aki piaci lakáshitelt is igényel a támogatott kölcsön mellé, a piaci hitel kamatából 0,5 százalékpont kedvezményt kap. Új lakásra marad a 3,04 százalékos THM a Raiffeisennél A Raiffeisen […]Tovább a teljes cikkre
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