Teljes városnegyed alakulhat át Szegeden: közösségi kertek, új zöldterületek és korszerűbb közvilágítás jöhet

Egész városrészt érintő fejlesztés készül Szegeden: 21 helyszínen újulhatnak meg a zöldfelületek, korszerűbbé válhatnak a közterületek, és közösségi kertek is létesülhetnek. A nagyszabású projekt egyik fontos célja, hogy a csapadékvíz ne elfolyjon, hanem helyben hasznosuljon. A tervezésre már megjelent a közbeszerzés – adta hírül a Magyar Építők.

Jelentős átalakulás előtt állhat Szeged Északi városrész: a TED-en közzétették a komplex rekonstrukció tervezői közbeszerzését. A részben uniós forrásból finanszírozott program az északi városi kiserdő környezetét és a környező közterületeket is érinti.

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