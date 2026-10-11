Évekig állt a gigaberuházás, most jöhet a fordulat: Vitézy Dávid bejelentette a Diákváros újraindítását

Újraindulhat a budapesti Diákváros beruházása, amely évekkel ezelőtt a Fudan Egyetem tervei miatt akadt el. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a projekt megvalósításához az időközben hazahozott uniós forrásokból is biztosíthatnak pénzt. A fejlesztés a fővárosi kollégiumi férőhelyhiány enyhítésében és a megfizethető lakhatás bővítésében is szerepet kaphat – derül ki a Portfolio cikkéből.

Új fejezet kezdődhet a budapesti Diákváros történetében: Vitézy Dávid szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy újraindítják a beruházást.

A miniszter szerint különösen nehezen indokolható, hogy Budapest…