Évekig állt a gigaberuházás, most jöhet a fordulat: Vitézy Dávid bejelentette a Diákváros újraindítását
Újraindulhat a budapesti Diákváros beruházása, amely évekkel ezelőtt a Fudan Egyetem tervei miatt akadt el. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a projekt megvalósításához az időközben hazahozott uniós forrásokból is biztosíthatnak pénzt. A fejlesztés a fővárosi kollégiumi férőhelyhiány enyhítésében és a megfizethető lakhatás bővítésében is szerepet kaphat – derül ki a Portfolio cikkéből.
Új fejezet kezdődhet a budapesti Diákváros történetében: Vitézy Dávid szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy újraindítják a beruházást.
A miniszter szerint különösen nehezen indokolható, hogy Budapest…
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