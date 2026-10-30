Akár 5 millió forint is juthat egy társasházi lakás felújítására – de ezen bukhat el a támogatás
Lakásonként akár 5 millió forintos támogatással és mindössze 200 ezer forintos önerővel számol a 2027-re tervezett energetikai felújítási program. A kedvezőnek tűnő feltételek azonban önmagukban nem garantálják, hogy a társasházak valóban belevágnak a korszerűsítésbe. A korábbi programok tapasztalatai szerint a legnehezebb lépés sokszor nem a pénz megszerzése, hanem a lakók közös döntésének előkészítése – írja a Portfolio.
A Wekerle Plusz energetikai felújítási program tervei jelentős lehetőséget kínálhatnak a társasházaknak: a közölt elképzelések szerint lakásonként akár 5,2 millió forintos beruházás valósulhatna…Tovább a teljes cikkre
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