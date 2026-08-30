Paloták, szigetek és egy romos turistaház is visszakerülhet az államhoz: óriási vagyon sorsáról kell dönteni

Hatalmas és egészen különleges ingatlanvagyon kerülhet ismét állami kézbe a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVA-k megszüntetésével. Budapest ikonikus épületeitől és fejlesztési területeitől egészen egy határon túli egykori kolostorig terjed az a portfólió, amelynek jövőjéről most a magyar államnak kell döntenie. A visszavétel azonban csak az első lépés: az igazán nehéz feladat most kezdődik, hiszen minden egyes ingatlannál el kell dönteni, kihez kerüljön, mire használják, és egyáltalán mennyit ér valójában – írja a HVG.

A korábbi rendszerben közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz…