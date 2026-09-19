Ingatlant adnál el? 5 hiba, ami miatt elkerülhetik a vevők a hirdetésed – ezeket ne kövesd el!
Egy lakás vagy ház eladásához nem elég néhány fotót feltölteni és várni a telefonhívásokat. A jól megírt hirdetés, a megfelelő képek, a tudatos megjelenés és a reális ár egyaránt fontos szerepet játszhat abban, hogy komoly érdeklődőket találjunk. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!
1. Ne csak hirdesd az ingatlant, mutasd meg a legjobb oldalát!
Elsőre egyszerűnek tűnhet az ingatlaneladás: készítünk néhány fényképet, közzétesszük a hirdetést, majd várjuk a jelentkezőket. A gyakorlatban azonban ennél jóval több múlhat azon, hogyan mutatjuk be az eladó…
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