Lemaradsz a legjobb lakásokról? Ezzel az appal az árcsökkentésekről is azonnal értesülhetsz

Ingatlanvásárlásnál nem mindig az jut a legjobb lehetőséghez, akinek a legnagyobb a kerete. Sokszor legalább ennyit számít az is, ki értesül elsőként egy új hirdetésről vagy egy jelentősebb árcsökkentésről. Egy jó ár-érték arányú lakás ugyanis akár rövid idő alatt is több érdeklődőt vonzhat, így a gyorsaság komoly előnyt jelenthet.

Ebben segíthet az OtthonTérkép mobilalkalmazás és az Ingatlantájoló Árfigyelő: a rendszer automatikusan jelez, ha a beállított keresési feltételeknek megfelelő új ingatlan jelenik meg, vagy ha egy már kiszemelt lakás ára csökken….