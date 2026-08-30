Lemaradsz a legjobb lakásokról? Ezzel az appal az árcsökkentésekről is azonnal értesülhetsz
Ingatlanvásárlásnál nem mindig az jut a legjobb lehetőséghez, akinek a legnagyobb a kerete. Sokszor legalább ennyit számít az is, ki értesül elsőként egy új hirdetésről vagy egy jelentősebb árcsökkentésről. Egy jó ár-érték arányú lakás ugyanis akár rövid idő alatt is több érdeklődőt vonzhat, így a gyorsaság komoly előnyt jelenthet.
Ebben segíthet az OtthonTérkép mobilalkalmazás és az Ingatlantájoló Árfigyelő: a rendszer automatikusan jelez, ha a beállított keresési feltételeknek megfelelő új ingatlan jelenik meg, vagy ha egy már kiszemelt lakás ára csökken….Tovább a teljes cikkre
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