Ennyibe kerülhet egy állami bérlakás? A Wekerle-program könnyen milliárdos csapdába sétálhat

Akár 76 millió forintba is kerülhet egyetlen új bérlakás megépítése a szakmai számítások szerint, és ez még csak az alaphelyzet. A kármentesítés, az utak, a közművek és az esetleges túlárazások miatt a végösszeg ennél jóval magasabbra is kúszhat – tájékoztatott a Népszava. A nagy kérdés most az: hogyan lehet így valóban megfizethető lakásokat építeni?

A Wekerle Lakásépítési Program keretében kedvező esetben mintegy 12 ezer új bérlakás épülhetne meg, részben uniós forrásból. A terv ambiciózus, de a megvalósítás költségei könnyen próbára…