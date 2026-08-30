Ennyibe kerülhet egy állami bérlakás? A Wekerle-program könnyen milliárdos csapdába sétálhat
Akár 76 millió forintba is kerülhet egyetlen új bérlakás megépítése a szakmai számítások szerint, és ez még csak az alaphelyzet. A kármentesítés, az utak, a közművek és az esetleges túlárazások miatt a végösszeg ennél jóval magasabbra is kúszhat – tájékoztatott a Népszava. A nagy kérdés most az: hogyan lehet így valóban megfizethető lakásokat építeni?
A Wekerle Lakásépítési Program keretében kedvező esetben mintegy 12 ezer új bérlakás épülhetne meg, részben uniós forrásból. A terv ambiciózus, de a megvalósítás költségei könnyen próbára…Tovább a teljes cikkre
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