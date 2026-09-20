Zöldebb környezet, modern otthonok, különleges lokációk – lakóparkok, ahol új szintre léphet a mindennapi élet
Aki új építésű otthont keres, ma már nemcsak a lakás méretét és elrendezését mérlegeli: a környezet, a fenntarthatóság és a mindennapi kényelem is egyre fontosabb szempont. A most bemutatott lakóparkok eltérő életstílusokhoz kínálnak lehetőséget: a családias, zöld környezettől a Duna-parti prémium életérzésen át a korszerű, energiahatékony városi otthonokig.
Novus Liget – Családias otthonok zöld környezetben
A XV. kerület nyugodtabb részén épülő Novus Liget azoknak szólhat, akik a zöldebb, csendesebb mindennapokat keresik, de Budapest nyújtotta lehetőségekről sem szeretnének lemondani. A parkosított…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.