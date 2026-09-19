Hatalmas új park jöhet a Duna-parton: 36 ezer négyzetméternyi zöldterületet kap Budapest XIII. kerülete
Új, 36 ezer négyzetméteres közpark kialakítását tervezi a XIII. kerületi önkormányzat a Vizafogó Duna-parti részén, a Népfürdő utca közelében. A 3,6 hektáros zöldterület csaknem másfélszer akkora lehet, mint a Millenáris Széllkapu Park, és rekreációs célokat szolgál majd. A kerületiek már most elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban – derül ki az Építészfórum cikkéből.
A fejlesztés az E.ON sporttelepétől délre, egészen a Dráva utcáig húzódó területet, valamint a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit érinti. A tervek…Tovább a teljes cikkre
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