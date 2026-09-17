Megtorpant a Balaton és a Velencei-tó környéki ingatlanpiac – Különböző mértékben, 10 és 21 százalék között drágultak a lakások a nyugat-magyarországi régiókban
Nyugat-Magyarország négy fő ingatlanpiaci térségében, a Tatabánya környéki, a Székesfehérvár-Veszprém-Siófok háromszögében fekvő, a Győr-Sopron-Pápa-
Tatabánya és környéke
Tatabánya és környékén, ahova Bicske, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Szentendre és Dorog piaca is tartozik, 678 ezer forint körül járt az idei év első nyolc hónapjában a jellemző négyzetméterár, ez 15,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A vevők közel azonos arányban vásárolnak befektetési célból és első lakásként, a lakások fele két hónapon belül gazdát cserél.
Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térsége
A Székesfehérvár-Veszprém-Siófok térségben a legmagasabb az árszint a négy vizsgált régió közül, itt 862 ezer forint a jellemző négyzetméterár. Az éves drágulás üteme ugyanakkor itt volt a legszerényebb, 10,4 százalék, és a kereslet is láthatóan visszafogottabbá vált, a tranzakciók száma mintegy 43 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A térségben kiugróan magas a panellakások aránya, ezek négyzetméterára átlagosan közel ötödével marad el a tégla lakásokétól.
„Az egyes régiók ingatlanpiacát más-más tényezők mozgatják” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Győr és Sopron térségében a kereslet erősebb, mint a kínálat, ezért alig kell engedni a hirdetési árból, miközben a Balaton-parti és Velencei-tavi vonzáskörzetben megtorpant a vevők aktivitása a magasabb árak miatt.”
Győr, Sopron, Pápa és Mosonmagyaróvár térsége
A Győr-Sopron-Pápa-
Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely és Körmend vonala
A Szombathely-Zalaegerszeg-
„Ahogy az országos piac egészében, így ezekben a térségekben sem várunk trendfordulót a negyedik negyedévben” – tette hozzá Szegő Péter. „Ahol most is pörög a piac, ott továbbra is gyors alkukra és rövid értékesítési időre számítunk, ahol viszont lassult a kereslet, ott az árak kismértékű csökkenésére is lehet számítani.”Tovább a teljes cikkre