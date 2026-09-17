Nyugat-Magyarország négy fő ingatlanpiaci térségében, a Tatabánya környéki, a Székesfehérvár-Veszprém-Siófok háromszögében fekvő, a Győr-Sopron-Pápa- Mosonmagyaróvár térségi és a Szombathely-Zalaegerszeg- Keszthely-Körmend vonalon fekvő piacokon is tovább drágultak idén a lakóingatlanok. A Duna House 2026 első nyolc hónapjának tranzakciós adatai szerint mind a négy térség négyzetméterára meghaladja az országos vidéki átlagot, a drágulás üteme és a kereslet alakulása viszont régiónként nagyon különböző.

Tatabánya és környéke

Tatabánya és környékén, ahova Bicske, Nyergesújfalu, Pilisvörösvár, Szentendre és Dorog piaca is tartozik, 678 ezer forint körül járt az idei év első nyolc hónapjában a jellemző négyzetméterár, ez 15,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A vevők közel azonos arányban vásárolnak befektetési célból és első lakásként, a lakások fele két hónapon belül gazdát cserél.

Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térsége

A Székesfehérvár-Veszprém-Siófok térségben a legmagasabb az árszint a négy vizsgált régió közül, itt 862 ezer forint a jellemző négyzetméterár. Az éves drágulás üteme ugyanakkor itt volt a legszerényebb, 10,4 százalék, és a kereslet is láthatóan visszafogottabbá vált, a tranzakciók száma mintegy 43 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A térségben kiugróan magas a panellakások aránya, ezek négyzetméterára átlagosan közel ötödével marad el a tégla lakásokétól.

„Az egyes régiók ingatlanpiacát más-más tényezők mozgatják” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „Győr és Sopron térségében a kereslet erősebb, mint a kínálat, ezért alig kell engedni a hirdetési árból, miközben a Balaton-parti és Velencei-tavi vonzáskörzetben megtorpant a vevők aktivitása a magasabb árak miatt.”

Győr, Sopron, Pápa és Mosonmagyaróvár térsége

A Győr-Sopron-Pápa- Mosonmagyaróvár térség a legpörgősebb piac a négy közül. A jellemző négyzetméterár 868 ezer forintig emelkedett, ez éves szinten 13,1 százalékos drágulás, eközben a lezárt tranzakciók száma közel duplájára, 97 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. A kereslet erejét jelzi az is, hogy itt engednek a legkevesebbet az eladók a hirdetési árból, a végső alku mértéke mindössze 2 százalék körüli, szemben a többi térség 3 és 4,2 százalék közötti értékeivel.

Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely és Körmend vonala

A Szombathely-Zalaegerszeg- Keszthely-Körmend térségben volt a legnagyobb az éves drágulás, itt 20,6 százalékkal nőtt a jellemző négyzetméterár, amely így 708 ezer forint körül alakul. Itt forog a leggyorsabban a lakáskínálat is, jellemzően két hónapon belül gazdát cserélnek a lakások, miközben a panellakások aránya a legalacsonyabb a mezőnyben, a kínálat túlnyomórészt tégla építésű.

„Ahogy az országos piac egészében, így ezekben a térségekben sem várunk trendfordulót a negyedik negyedévben” – tette hozzá Szegő Péter. „Ahol most is pörög a piac, ott továbbra is gyors alkukra és rövid értékesítési időre számítunk, ahol viszont lassult a kereslet, ott az árak kismértékű csökkenésére is lehet számítani.”