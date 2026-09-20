Vége lehet a saját lakás egyeduralmának? Meglepő fordulat jöhet a magyar ingatlanpiacon

Magyarországon európai összehasonlításban kiemelkedően sokan élnek saját tulajdonú otthonban, de vajon meddig maradhat ez a lakhatás meghatározó formája? A rendszerváltás utáni lakásprivatizáció szinte eltüntette az önkormányzati bérlakásokat, most azonban ismét előtérbe kerülhet a bérlakásépítés. A készülő Wekerle Sándor Lakásépítési Program akár új irányt is adhat a hazai lakáspiacnak – de a valódi változáshoz jóval több kell néhány új épületnél – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

A rendszerváltás utáni lakásprivatizáció alapjaiban rajzolta át a magyar lakáspiacot. Míg 1990-ben még közel 800…