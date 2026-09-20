Jön a gázügyintézési leállás: közel két hétig nem lehet online befizetni az MVM-nél – fontos határidőt közöltek
A fűtési szezon előtt jelentős informatikai átállásra készül az MVM, amely több mint egy tucat napon át megnehezítheti a földgázügyek intézését. Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás is elérhetetlenné válik, az online bankkártyás számlafizetés pedig szünetel. Az előre fizetős gázórát használóknak különösen fontos egy közelgő határidőre figyelniük – tájékoztatott a Pénzcentrum.
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