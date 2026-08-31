Négy új lakópark Budapesten, ahol a modern otthon és a jó lokáció kéz a kézben jár

Budapesten ma már nem egyszerűen az számít, hogy egy új lakás korszerű legyen. A vásárlók egyre inkább olyan otthont keresnek, amelynek környezete, közlekedése, energiahatékonysága és kialakítása is illeszkedik az életmódjukhoz. Összegyűjtöttünk négy különböző karakterű lakóparkot, amelyek között a belvárosi pezsgést kedvelők, a családosok, a zöldebb környezetre vágyók és a befektetők is találhatnak érdekes lehetőséget.

Kincsem Lakópark – Városi kényelem az Örs vezér tere közelében

A Kincsem Lakópark Budapest X. kerületében, az Örs vezér tere közelében kínál modern lakókörnyezetet. A hét…