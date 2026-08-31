Elveszítik kiváltságaikat a balatoni luxusberuházások: végre a helyiek is beleszólhatnak, mi épül a parton
Nagy fordulat jöhet a Balatonnál: két vitatott, kiemelt státuszú beruházás is elveszítheti különleges jogállását, ami azt jelentheti, hogy a jövőben jóval nehezebb lesz a helyi szabályokat megkerülve beépíteni a tópartot. Forsthoffer Ágnes szerint a döntés fontos lépés a Balaton partjának védelmében, és egyben új helyzetet teremthet a helyi közösségek számára is: a fejlesztésekről ismét nagyobb beleszólásuk lehet az önkormányzatoknak és a lakosságnak – szúrta ki Forsthoffer Ágnes Facebook-bejegyzését a Portfolio.
A kormány korábbi döntése alapján a balatonvilágosi Club Aliga, valamint…Tovább a teljes cikkre
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